Редкоземельные металлы, которые долго оставались в тени более известных сырьевых ресурсов, сегодня становятся ядром глобальной технологической гонки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Эти 17 элементов, встречающиеся в природе в рассеянном виде, определяют устойчивость современной экономики: без них невозможно производство микрочипов, лазеров, аккумуляторов, магнитов для электромобилей и ключевых компонентов военной электроники.

Рост электромобильности, расширение использования возобновляемых источников энергии и увеличение оборонных бюджетов спровоцировали взрывной спрос на редкоземельные металлы. Предложение при этом растёт значительно медленнее, что делает рынок одним из самых напряжённых и политизированных в мире. Особенно учитывая тот факт, что более 70% добычи и почти 90% переработки РЗМ сосредоточены в Китае.

За последние 20 лет индустрия пережила несколько резких разворотов — от падения добычи в начале 2010-х до стремительного роста производства в 2018–2023 годах. Объёмы увеличились с 101,5 тыс. тонн в 2004 году до 379,9 тыс. тонн в 2024-м, то есть почти в четыре раза. Лидером остаётся КНР, обеспечивающая 270 тыс. тонн производства в год, тогда как США добывают лишь 45 тыс., Австралия и Таиланд — по 13 тыс., а Россия — 2,5 тыс. тонн.

Китай, контролируя огромные производственные мощности и практически весь цикл переработки, использует своё положение как экономический и геополитический инструмент. В последние месяцы Пекин усилил экспортные ограничения, расширив список контролируемых элементов. Вашингтон обвинил Китай в манипулировании рынком, заявив, что "используется экономическое давление". На недавней встрече лидеров двух стран удалось временно снизить напряжение: Китай согласился отложить часть ограничений, а США — смягчить тарифы.

Доля Китая в мировом производстве за последние годы пережила значительные колебания. Если в 2014 году она составляла 85,7%, то к 2020-му упала до 57,3%. Однако начиная с 2022 года КНР вновь укрепляет позиции, доведя показатель до 71,1% в 2024 году. Несмотря на усилия других стран, Китай по-прежнему остаётся ключевым игроком в глобальной цепочке поставок.

Мировые запасы РЗМ оцениваются примерно в 90–91 млн тонн. Китай владеет почти половиной из них — 44 млн тонн. Далее следуют Бразилия (21 млн), Индия (6,9 млн), Австралия (5,7 млн) и Россия (3,8 млн тонн. На этом фоне США, Мадагаскар и Таиланд обладают лишь малыми долями.

На мировой карте редкоземельных металлов стремительно появляется новый крупный игрок. Казахстан, согласно данным Госкомитета по геологии, располагает прогнозными запасами в 28,2 млн тонн, что выводит страну на второе место в мире — сразу после Китая. Однако эксперты подчёркивают: решающим фактором станет не только наличие сырья, но и уровень переработки. Китай, обладая крупнейшими запасами и самыми совершенными технологиями, превратился в мирового лидера, тогда как Бразилия при огромных запасах производит лишь символические 20 тонн в год.

Понимая стратегическую важность отрасли, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил в течение трёх лет запустить минимум три предприятия по производству и глубокой переработке РЗМ. Параллельно Казахстан усиливает международное сотрудничество: страна подписала с США Меморандум о взаимопонимании в области критических минералов — шаг, который может стать ключом к диверсификации глобальных цепочек поставок и укреплению роли Казахстана в новой сырьевой архитектуре мира.