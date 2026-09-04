Казахстан выиграл командный зачет по перетягиванию каната на Играх кочевников
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Сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете по перетягиванию каната на VI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. Казахстанцы взяли золото в форматах 8×8 и 4×4, передает BAQ.KZ.
За победу боролись спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Ирана, Индии, Южной Кореи, Великобритании, России и Бразилии.
Сначала казахстанская команда стала первой в дисциплине 8×8. На следующий день сборная выиграла соревнования 4×4, победив команду Ирана, и оформила золотой дубль.
В составе команды выступил сотрудник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Достан Ошабаев, представляющий спортивный клуб МВД «Арлан».
Для Достана Ошабаева это не первая международная награда в перетягивании каната.
В 2024 году он победил на открытом турнире в Тюмени и международном турнире «Кубок Евразии» в Екатеринбурге. В том же году на V Всемирных играх кочевников в Астане спортсмен завоевал серебряную медаль.
В 2025 году Ошабаев стал победителем международных спортивных игр «Иссык-Куль» в Кыргызстане.
VI Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане. По итогам трех соревновательных дней сборная Казахстана завоевала 34 медали, среди которых 16 золотых, восемь серебряных и десять бронзовых.
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