Казахстан выиграл общекомандный зачет Гран-при по греко-римской борьбе
Казахстанские борцы завоевали 15 медалей на Гран-при в Дортмунде.
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Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете международного турнира серии Гран-при по греко-римской борьбе, который завершился в немецком Дортмунде.
Казахстанские спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.
Золотые награды в своих весовых категориях выиграли:
Арсен Жума — до 55 кг;
Айбек Айтбеков — до 60 кг;
Айдос Султангали — до 63 кг;
Багдат Сабаз — до 67 кг;
Юсуф Ашрапов — до 72 кг;
Мерей Маулитканов — до 77 кг.
Еще четыре спортсмена стали серебряными призерами. Вторые места заняли Даулет Аширханов (до 63 кг), Алматбек Аманбек (до 72 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг).
Бронзовые медали сборной принесли Амангали Бекболатов (до 60 кг), Галым Кабдунасаров (до 63 кг), Мади Данелов (до 72 кг), Омар Сатаев (до 82 кг) и Диас Кален (до 87 кг).
По итогам соревнований сборная Казахстана стала лучшей в общекомандном зачете.
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