Казахстан выиграл общекомандный зачет Гран-при по греко-римской борьбе

Сборная Казахстана заняла первое место в общекомандном зачете международного турнира серии Гран-при по греко-римской борьбе, который завершился в немецком Дортмунде.

Казахстанские спортсмены завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Золотые награды в своих весовых категориях выиграли:

Арсен Жума — до 55 кг;

Айбек Айтбеков — до 60 кг;

Айдос Султангали — до 63 кг;

Багдат Сабаз — до 67 кг;

Юсуф Ашрапов — до 72 кг;

Мерей Маулитканов — до 77 кг.

Еще четыре спортсмена стали серебряными призерами. Вторые места заняли Даулет Аширханов (до 63 кг), Алматбек Аманбек (до 72 кг), Ибрагим Магомадов (до 82 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг).

Бронзовые медали сборной принесли Амангали Бекболатов (до 60 кг), Галым Кабдунасаров (до 63 кг), Мади Данелов (до 72 кг), Омар Сатаев (до 82 кг) и Диас Кален (до 87 кг).

По итогам соревнований сборная Казахстана стала лучшей в общекомандном зачете.