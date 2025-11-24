Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле
Спортсмены сборной Казахстана показали выдающиеся результаты в Гонконге.
Сегодня, 00:16
134Фото: Министерство туризма и спорта РК
В Гонконге завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. В течение трёхдневного марафона казахстанские спортсмены завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
В личных соревнованиях на байдарке Татьяна Токарницкая стала победительницей на дистанциях 3400 м, 20 км, 500 м и 200 м. Среди каноэистов Тимофей Емельянов завоевал золото на дистанции 16 км 800 м, серебро на 3400 м и бронзу на 500 и 200 м.
В турнире приняли участие около 250 спортсменов из 13 стран Азии
