В Гонконге завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. В течение трёхдневного марафона казахстанские спортсмены завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В личных соревнованиях на байдарке Татьяна Токарницкая стала победительницей на дистанциях 3400 м, 20 км, 500 м и 200 м. Среди каноэистов Тимофей Емельянов завоевал золото на дистанции 16 км 800 м, серебро на 3400 м и бронзу на 500 и 200 м.

В турнире приняли участие около 250 спортсменов из 13 стран Азии