  • 24 Ноября, 01:12

Казахстан выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по гребле

Спортсмены сборной Казахстана показали выдающиеся результаты в Гонконге.

Сегодня, 00:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство туризма и спорта РК Сегодня, 00:16
Сегодня, 00:16
134
Фото: Министерство туризма и спорта РК

В Гонконге завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ. В течение трёхдневного марафона казахстанские спортсмены завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

В личных соревнованиях на байдарке Татьяна Токарницкая стала победительницей на дистанциях 3400 м, 20 км, 500 м и 200 м. Среди каноэистов Тимофей Емельянов завоевал золото на дистанции 16 км 800 м, серебро на 3400 м и бронзу на 500 и 200 м.

В турнире приняли участие около 250 спортсменов из 13 стран Азии

Самое читаемое

Наверх