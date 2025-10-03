Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на сессии высокого уровня ШОС и ЛАГ в рамках XVI Евразийского форума KAZENERGY заявил о стратегическом значении диалога двух объединений для климата и устойчивой энергетики. По его словам, стороны приняли совместное заявление по целям Парижского соглашения и приступили к подготовке Регионального экологического саммита в Астане. Подробнее — в материале BAQ.KZ.

Министр отметил, что Астана стала площадкой, где "объединяются политическое значение и экономический потенциал двух крупных региональных объединений" ради поиска общих решений на будущее. Среди ключевых тем — изменение климата, нехватка воды, деградация земель, продовольственная безопасность и справедливый энергетический переход.

По словам министра, совместное заявление ШОС и ЛАГ фиксирует общую позицию по Парижскому соглашению и готовность действовать сообща. Следующим этапом станет Региональный экологический саммит в Астане в 2026 году, который завершится принятием программы действий на 2026-2030-е годы с конкретными мерами по климатической адаптации, продовольственной и водной безопасности, управлению природными ресурсами, развитию цикличной экономики и решений, основанных на природопользовании.

"Принято совместное заявление по Парижскому соглашению. Этот документ отражает нашу общую позицию относительно целей Парижского соглашения и готовность действовать сообща. Это сигнал о готовности наших регионов говорить единым фронтом и двигаться к конкретным действиям", — подчеркнул министр.

Ерлан Нысанбаев отметил, что особое внимание в дальнейшей работе будет уделено вопросам климата и экологии. По его словам, в рамках предстоящего Регионального экологического саммита планируются специальные сессии, посвящённые Аральскому и Каспийскому морям.

"Эти темы выходят далеко за рамки отдельных государств и напрямую связаны с экологической устойчивостью и безопасностью", — подчеркнул министр.

Таким образом, Казахстан намерен акцентировать внимание на наиболее острых трансграничных экологических вызовах, предлагая их решение в формате международного сотрудничеств.

Qazcontent - генеральный инфопартнер KEW-2025.