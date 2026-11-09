Казахстан вырвался в лидеры Центральной Азии в мировом рейтинге развития туризма

Казахстан занял 56-е место среди 110 стран в международном рейтинге развития туризма и опередил Узбекистан на 20 позиций, а Кыргызстан на 37. За последние два года оценка страны выросла на 1,6%. Результаты исследования Всемирного экономического форума представлены на новой туристической карте мира, опубликованной изданием Visual Capitalist.

Казахстан получил 4,09 балла из семи возможных. Узбекистан расположился на 76-й строчке с результатом 3,69 балла, Кыргызстан занял 93-е место, набрав 3,44 балла.

В мировом списке Казахстан оказался выше Филиппин, Азербайджана, Омана, Египта и Марокко.

Как изменились показатели Казахстана

Согласно отчету Travel & Tourism Development Index 2026, оценка Казахстана выросла на 1,6% по сравнению с 2024 годом. Если сравнивать с 2019 годом, прирост составил 2,4%.

При расчете динамики авторы исследования опирались на пересчитанные показатели прошлых лет, чтобы учесть изменения в исходных данных.

Рейтинг составлен Всемирным экономическим форумом совместно со страховой группой Zurich Insurance Group. Оригинальный отчет опубликован в сентябре 2026 года.

В исследовании оценивают условия для развития туризма, включая транспорт, безопасность, гостиничную инфраструктуру, природные и культурные достопримечательности.

Всего специалисты проанализировали 102 показателя по 17 направлениям.

Рейтинг не отражает непосредственно число туристов, посетивших страну, или заработанные отраслью деньги. Он показывает, насколько благоприятны условия для развития устойчивого туризма.

Кто возглавил мировой рейтинг

Первое место заняла Япония с результатом 5,27 балла. Следом расположились США с 5,23 балла и Испания с 5,22 балла.

В пятерку вошли Австралия и Франция. Далее следуют Германия, Великобритания, Китай, Швейцария и Италия.

Всемирный экономический форум отмечает, что развитие туризма в последние годы ускорилось. С 2024 по 2026 год оценки выросли у 92% стран, участвующих в исследовании.

Наиболее заметные изменения в мире произошли в развитии культурных достопримечательностей, туристической инфраструктуры, гостиничного обслуживания и авиасообщения.

Туризм приносит мировой экономике триллионы долларов

По данным отчета, в 2025 году число международных туристических поездок достигло рекордных 1,5 млрд.

Совокупный вклад путешествий и туризма в мировую экономику составил 11,6 трлн долларов. Отрасль поддерживала занятость 366 млн человек, что соответствует примерно каждому девятому рабочему месту.

Эксперты считают, что дальнейший рост туризма будет зависеть от транспортной доступности, качества услуг, подготовки кадров и способности стран сохранять природные и культурные достопримечательности.

В Центральной Азии Казахстан сохраняет более высокую позицию среди трех стран региона, включенных в исследование.