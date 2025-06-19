Казахстан вышел на рекордно низкий уровень материнской смертности за последние три десятилетия, передает BAQ.KZ. Об этом заявила директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова в ходе круглого стола на площадке Службы центральных коммуникаций (СЦК). По её словам, страна не только выполнила задачи тысячелетия, поставленные ООН, но и досрочно достигла целевых ориентиров устойчивого развития по снижению материнской, детской и неонатальной смертности, запланированных до 2030 года.

Сегодня в Казахстане проживает свыше 20 миллионов человек, из которых почти 5 миллионов – женщины фертильного возраста. Детское население за последние 10 лет увеличилось на 34% - с 5 до 6,8 миллиона. Только за прошлый год было зарегистрировано порядка 360 тысяч беременностей и более 370 тысяч новорожденных. Почти 99% беременных охвачены дородовым наблюдением и консультациями, а охват пренатальным скринингом вырос до 90%.

Среди достижений последнего года – запуск проекта фетальной медицины: в 2024 году в Казахстане впервые были проведены 55 внутриутробных операций, благодаря которым удалось сохранить жизнь 86 будущим детям. На базе 16 перинатальных центров страны действуют клиники одного дня, что также способствует повышению качества и доступности медицинской помощи беременным и новорожденным.

Система подготовки детских специалистов активно развивается: в 2025 году выпуск интернов-педиатров увеличился в три раза. Министерство здравоохранения также планирует внедрение новых резидентур по 14 узким детским специальностям, включая кардиологию, неврологию, аллергологию и иммунологию.

Как подчеркнула Магрипа Ембергенова, в рамках реформы первичной медико-санитарной помощи планируется централизовать все детские медицинские услуги на уровне ПМСП путём создания педиатрических отделений, что обеспечит детям более комплексную и своевременную помощь.