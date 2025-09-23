Внутренний рынок Казахстана будет в полной мере обеспечен продовольствием собственного производства. За 8 месяцев текущего года объем производства продуктов вырос на 10,1% и достиг 2,5 трлн тенге. Такие данные на заседании Правительства привел министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.



Хороший урожай зерновых, объем производства которых в 6 раз превышает внутреннюю потребность, гарантирует стабильность на рынке муки и хлебобулочных изделий. Также полностью покрывается потребность населения в рисе и гречневой крупе.



В животноводстве достигнута 100% обеспеченность по мясу (говядина, баранина, конина), молочной продукции и яйцам.

"Текущий объем производства позволяет в полном объеме обеспечить внутренний рынок доступными продуктами. Акиматам необходимо обеспечить контрактацию требуемых объемов продукции не только со стороны стабфондов, но и торговых сетей и оптовых реализаторов для обеспечения бесперебойной поставки их на рынок по приемлемой цене в период межсезонья. На эти цели в регионах имеется более 100,0 млрд. тенге для финансирования СХТП по “оборотной схеме”, — подчеркнул министр.