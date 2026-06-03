Казахстан вышел на профицит электроэнергии

По итогам пяти месяцев текущего года в Казахстане объем выработки электроэнергии составил 53,6 млрд кВт·ч, тогда как потребление достигло 53,3 млрд кВт·ч.

Таким образом, профицит производства электроэнергии составил около 300 млн кВт·ч.

Стабильный профицит свидетельствует о сбалансированном развитии энергосистемы страны, устойчивой работе генерирующих мощностей и надежном обеспечении внутреннего спроса на электроэнергию.

В 2026 году планируется обеспечить выработки электроэнергии на уровне 126,5 млрд кВт/ч. В текущем году в Казахстане ожидается ввод 2,6 ГВт мощностей традиционной и возобновляемой энергии. В частности, будут введены 4 газовые станции, а также планируется расширение двух электростанции.

Кроме того, будут введены 10 новых объектов ВИЭ, включая 4 ветроэлектростанции, 5 солнечных электростанций и 1 гидроэлектростанцию.

Реализация этих проектов позволит уже к концу первого квартала 2027 года полностью решить вопрос энергодефицита в стране, а к 2029 году обеспечить выход на устойчивый профицит электроэнергии.