Казахстан вышел в профицит: текущий счёт платёжного баланса изменил динамику

По данным Национального Банка, в первом полугодии 2026 года текущий счёт платёжного баланса Казахстана сложился с профицитом в размере 2,4 млрд долларов США, или 1,6% ВВП. Для сравнения, по итогам 2025 года дефицит достигал 13,1 млрд долларов.

Ключевым фактором улучшения стало опережение темпов роста экспорта над импортом.

Что означает профицит текущего счёта?

Текущий счёт платёжного баланса отражает внешнеэкономические операции страны, включая торговлю товарами и услугами, доходы от инвестиций и текущие трансферты.

Профицит возникает, когда поступления по текущим операциям превышают выплаты за рубеж. Это способствует укреплению внешней сбалансированности экономики и снижает потребность в привлечении внешнего финансирования.

Как менялся платёжный баланс Казахстана?

В 2016–2025 годах текущий счёт Казахстана был дефицитным в девяти из десяти лет. Средний дефицит за этот период составлял около 2,7% ВВП.

Несмотря на ежегодный профицит в торговле товарами, значительная часть поступлений компенсировалась выплатами инвестиционных доходов иностранным инвесторам.

После профицита в размере 6,4 млрд долларов в 2022 году текущий счёт вновь перешёл в отрицательную зону. В 2023 году дефицит составил 8,3 млрд долларов, в 2024 году — 6,8 млрд, а в 2025 году увеличился до 13,1 млрд долларов. На динамику повлияли снижение цен на нефть и высокий объём импорта.

Что изменилось в 2026 году?

В первом полугодии 2026 года сальдо текущего счёта улучшилось почти на 6 млрд: с дефицита 3,6 млрд долларов годом ранее до профицита 2,4 млрд долларов.

Основное улучшение пришлось на второй квартал, по итогам которого профицит достиг 3,2 млрд долларов.

Таким образом, после трёх лет дефицита текущий счёт платёжного баланса Казахстана вновь перешёл в положительную зону.