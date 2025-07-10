Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана официально запустило первый в Центральной Азии суперкомпьютер на базе графических процессоров NVIDIA H200. Этот шаг откроет новые возможности для ИТ-сектора, науки и государства, обеспечив Казахстан инновационными технологиями для решения самых сложных задач. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Этот мощнейший вычислительный кластер обладает рекордной для региона производительностью – порядка 2 эксафлопс по методике FP8, что ставит его на передовые позиции в мире вычислительных технологий.

Как отметил председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП Гиззат Байтурсынов, суперкомпьютер значительно повысит вычислительные мощности и откроет новые горизонты в области обработки больших данных и разработки ИТ-продуктов.

"Мы предоставим возможность нашим стартапам, IT-компаниям и государственным органам использовать эту технологию для разработки продуктов искусственного интеллекта, а также для создания e-консультантов. Как вы знаете, большинство данных в государственных органах – это закрытые данные. Поэтому при использовании иностранных суперкомпьютеров возникали определённые ограничения. Но теперь, когда мы привезли этот суперкомпьютер в Казахстан, все эти ограничения устраняются", - поделился Гиззат Байтурсынов.

Ожидается, что с использованием суперкомпьютера можно будет ускорить решение задач в энергетике и экологии. Также повысить эффективность государственных услуг.

"Мы сможем обрабатывать закрытые данные государственных органов с использованием этого суперкомпьютера и создавать продукты, которые улучшат качество и эффективность государственных услуг. Также стоит подчеркнуть, что этот суперкомпьютер является важным шагом к обеспечению цифровой независимости Казахстана", - добавил Гиззат Байтурсынов.

Технические характеристики NVIDIA H200

Суперкомпьютер на базе NVIDIA H200 оснащён передовыми графическими процессорами с архитектурой Hopper. Он имеет 141 ГБ памяти HBM3e с пропускной способностью 4,8 ТБ/с. Это почти в два раза больше, чем у предыдущего поколения H100.

Кроме того, суперкомпьютер поддерживает NVLink, что позволяет объединять до четырёх графических процессоров, обеспечивая пропускную способность до 900 ГБ/с. Система также включает поддержку модульной виртуализации через Multi-Instance GPU (MIG). Это позволяет разделять GPU на семь виртуальных экземпляров, повышая эффективность загрузки и снижая затраты.

Такие характеристики делают NVIDIA H200 подходящей платформой для реализации задач в области генеративного искусственного интеллекта. К нему относится обработка больших языковых моделей (LLM) типа Llama2 и GPT-3, а также для высокопроизводительных вычислений (HPC), включая научные симуляции и прогнозирование климата.

Среди многочисленных преимуществ суперкомпьютера NVIDIA H200 можно выделить увеличенную память и пропускную способность, которые обеспечивают эффективную обработку и хранение больших объёмов данных.

Во-вторых, система обладает масштабируемостью. Это позволяет легко интегрировать её в уже существующие инфраструктуры и создавать вычислительные кластеры для решения более сложных задач.

Кроме того, энергоэффективность NVIDIA H200 позволяет достигать отличных результатов при сравнительно низком уровне потребления энергии.

Наконец, система предлагает гибкость использования, поддерживая как локальные, так и облачные решения. Это даёт возможность адаптировать суперкомпьютер под разные требования, будь то обработка данных в частных центрах или использование облачных платформ для глобальных проектов.

Глобальные примеры использования NVIDIA H200

Внедрение суперкомпьютера на базе NVIDIA H200 в Казахстане не только становится важным достижением для страны, но и является частью глобальной тенденции.По данным экспертов, аналогичные системы уже активно используются в других странах, демонстрируя выдающиеся результаты.

Например, в Японии Национальный центр суперкомпьютеров AIST развернул систему, состоящую из 6128 графических процессоров H200, что обеспечивает производительность до 6,22 эксафлопс. Это позволяет обрабатывать огромные массивы данных и решать сложнейшие задачи в области науки и технологий.

В Дании фонд Novo Nordisk поддерживает проект ИИ-суперкомпьютера Gefion, который использует 1528 графических процессоров H200. Этот суперкомпьютер активно применяется для работы с искусственным интеллектом, в том числе для научных исследований и медицинских разработок.

В США Техасский университет A&M также использует системы DGX H200 для расширения возможностей в области искусственного интеллекта, что позволяет ускорить разработки в таких сферах, как анализ данных, предсказания и моделирование сложных процессов.

Эти примеры подтверждают, что суперкомпьютеры на базе NVIDIA H200 — это не просто технологический прогресс, но и ключевая платформа для решения глобальных вызовов. Казахстан, внедряя такую технологию, не только укрепляет свои позиции на мировом ИТ-рынке, но и становится частью инновационной экосистемы, способной конкурировать с ведущими странами в сфере высоких технологий.