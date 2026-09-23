112 участков для недропользования выставят на аукцион в Казахстане

В Казахстане готовят новый аукцион на право недропользования. 25 декабря на электронной площадке e-Qazyna выставят 56 участков в семи регионах страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство энергетики.

Заявки на участие принимают до 18 ноября.

С учетом декабрьского аукциона число участков недр, выставленных в 2026 году, достигнет 112.

Участки расположены в Мангистауской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Костанайской и Кызылординской областях.

В перечне есть Бегимбет 1, Западный Улытау, Шолаксай, Баскумак, Карасу, Жаскайрат, Устюртские участки, Косарал, Майлыколь, Каракамыс, Караколь и другие.

Часть территорий предлагают для разведки и добычи, часть сразу для добычи углеводородов.

Победить на аукционе мало

Получение права недропользования предполагает серьезные обязательства.

Для каждого участка определен минимальный объем геологоразведочных работ. В него могут входить сейсморазведка и бурение скважин.

После заключения контракта победитель должен в течение года подготовить проект разведочных работ.

Требования по 2D-сейсморазведке нужно выполнить за три года. Если условия конкретного участка предусматривают бурение, не менее одной скважины необходимо пробурить в течение четырех лет.

Часть денег пойдет на кадры, науку и регионы

Во время добычи недропользователь должен направлять 1% от затрат на добычу за предыдущий год на обучение казахстанских специалистов.

Еще 1% предусмотрен на научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы в Казахстане.

Отдельно 1% от инвестиций по контракту должен идти на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуру.

Есть требования и по внутристрановой ценности. Не менее 70% должно приходиться на работы, 70% на услуги и 30% на товары.

Доля казахстанских кадров должна составлять не менее 80% среди руководителей и их заместителей, 90% среди руководителей структурных подразделений и 100% среди специалистов и квалифицированных рабочих.

Для крупных месторождений условия строже

Если начальные геологические запасы превышают 100 млн тонн нефти или 50 млрд кубометров природного газа, в контракте должно появиться еще одно обязательство.

Это может быть создание или модернизация перерабатывающего производства, поставка добытых углеводородов на переработку внутри Казахстана либо другой инвестиционный или социально-экономический проект.

Аукционы проводят в рамках поручения Президента по повышению результативности работы с участками недр и привлечению инвестиций в геологоразведку.

С учетом декабрьских 56 лотов в 2026 году на аукционы выставят 112 участков недр.