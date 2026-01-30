  • 30 Января, 15:50

Казахстан выставит 12 дзюдоистов в Grand Slam в Париже

Фото: НОК Казахстана

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила список участников турнира серии Grand Slam, который пройдёт в Париже (Франция), передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Национальном Олимпийском комитете Казахстана, ранее в предварительный состав была включена призер чемпионата мира Абиба Абужакынова. Однако в обновлённом списке титулованная спортсменка отсутствует. На сегодняшний день честь Казахстана будут защищать 12 дзюдоистов.

Состав национальной сборной выглядит следующим образом:

До 60 кг: Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан
До 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Бауыржан Нарбаев
До 73 кг: Дастан Шаяхметов, Есет Куанов
До 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат
До 90 кг: Айдар Арапов
До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуpов
Свыше 100 кг: Галимжан Кырыкбай

Турнир пройдет 7–8 февраля.

