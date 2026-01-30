Казахстан выставит 12 дзюдоистов в Grand Slam в Париже
Международная федерация дзюдо (IJF) обновила список участников турнира серии Grand Slam, который пройдёт в Париже (Франция), передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Национальном Олимпийском комитете Казахстана, ранее в предварительный состав была включена призер чемпионата мира Абиба Абужакынова. Однако в обновлённом списке титулованная спортсменка отсутствует. На сегодняшний день честь Казахстана будут защищать 12 дзюдоистов.
Состав национальной сборной выглядит следующим образом:
До 60 кг: Шерзод Давлатов, Аман Бакытжан
До 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Бауыржан Нарбаев
До 73 кг: Дастан Шаяхметов, Есет Куанов
До 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Адилет Алмат
До 90 кг: Айдар Арапов
До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуpов
Свыше 100 кг: Галимжан Кырыкбай
Турнир пройдет 7–8 февраля.
