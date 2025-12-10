На международной конференции в Астане начальник Дивизии кооперационных программ Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Джиованни Баттиста Челиенто подчеркнул, что защита достоинства человека, включая лиц, находящихся в закрытых учреждениях, остаётся одним из главных ориентиров демократических обществ. Его выступление было посвящено национальным приоритетам Казахстана и международным стандартам в сфере прав человека, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Выступая в День прав человека, Челиенто напомнил, что 77 лет назад была принята Всеобщая декларация прав человека – документ, который заложил основы современной международной правозащитной системы.

"Её принципы остаются столь же актуальными. Отношение государства к людям, лишённым свободы, – один из самых ясных индикаторов его приверженности правам человека, верховенству права и демократическим стандартам", – отметил он.

Представитель Совета Европы подчеркнул, что организация на протяжении 75 лет является хранителем этих принципов, продвигая и защищая права человека в странах-членах и за их пределами. Сотрудничество с Казахстаном, по его словам, основано на общем понимании: эффективные институты, работающие механизмы надзора и соблюдение международных стандартов – ключ к созданию устойчивой, ориентированной на права человека системы.

Челиенто выделил вклад Совета Европы в организацию сегодняшней конференции, который осуществляется через проект по укреплению институциональных возможностей Омбудсмена Казахстана. Он подчеркнул, что поддержка независимого и эффективного омбудсменского института ведётся в соответствии с Венецийскими принципами и международной практикой.

"Комиссар по правам человека и Национальный превентивный механизм играют важную роль в мониторинге мест содержания под стражей, выявлении системных проблем и продвижении необходимых реформ. Их работа усиливает прозрачность, подотчётность и общественное доверие к государственным институтам", – сказал он.

Говоря о реформе пенитенциарной системы, Челиенто отметил, что обеспечение условий содержания в соответствии с международными стандартами – это не техническая задача, а моральное и юридическое обязательство государства, основанное на абсолютном запрете пыток и бесчеловечного обращения. Он подчеркнул, что опыт Совета Европы – включая прецеденты Европейского суда по правам человека и рекомендацииъ Европейского комитета по предотвращению пыток – может служить практическим ориентиром для Казахстана.

"Принципы, лежащие в основе международных стандартов, универсальны: достоинство человека, соразмерность, законность и подотчётность", – отметил представитель организации.

В завершение Челиенто подчеркнул, что День прав человека – это не только повод для размышлений, но и призыв к действиям.

"Реальный прогресс достигается тогда, когда принципы превращаются в практику, а каждый человек, независимо от его статуса, получает достойное и уважительное отношение", – сказал он.

Совет Европы, по его словам, готов продолжать сотрудничество с Казахстаном в сфере укрепления национальной системы защиты прав человека.