Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев провёл встречу с Постоянным координатором ООН в Казахстане Саранго Раднарагча. Стороны обсудили международную повестку и вопросы дальнейшего сотрудничества между Казахстаном и Организацией Объединённых Наций, передаёт BAQ.kz.

Во время встречи Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан продолжает укреплять сотрудничество со структурами ООН и поддерживает общие ценности, лежащие в основе партнерства.

Отдельное внимание стороны уделили текущей геополитической ситуации, в том числе обострению на Ближнем Востоке.

«Мы с глубокой обеспокоенностью наблюдаем за серьёзной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку лидерам ряда стран Персидского залива в условиях обострения обстановки. Казахстан выступает за скорейшую деэскалацию ситуации и мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», — сказал Ашимбаев.

Он также подчеркнул значение Регионального центра ООН в Алматы, который, по его словам, играет важную роль в укреплении безопасности в Центральной Азии.

Кроме того, спикер Сената рассказал о ходе конституционной реформы в Казахстане. По его словам, проект новой Конституции был подготовлен специальной комиссией и направлен на укрепление принципов правового государства, защиту окружающей среды и прав граждан.

Окончательное решение по проекту Основного закона, как отметил Ашимбаев, будет принято на республиканском референдуме, который запланирован на 15 марта.

Стороны также обсудили вопросы достижения целей устойчивого развития, развитие человеческого капитала и сотрудничество в решении климатических вызовов в регионе.

В свою очередь Саранго Раднарагча поблагодарила Казахстан за инициативы в сфере устойчивого развития и выразила готовность к дальнейшему развитию сотрудничества и реализации совместных проектов с ООН.