Глава государства: Конфликт должен решаться только дипломатией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью телеканалу Geo news, которое состоялось в рамках его государственного визита в Пакистан, ответил на вопрос, касающийся российско-украинского конфликта, передает BAQ.KZ.
Журналист поинтересовался, видит ли вы Глава государства себя в качестве потенциального посредника?
– Ситуация крайне сложная, и ключевой вопрос по-прежнему носит территориальный характер. Казахстан последовательно выступает за исключительно политическое и дипломатическое урегулирование конфликта. На наш взгляд, путь к миру лежит через переговоры между противоборствующими сторонами. Хотя Казахстан не стремится к посреднической роли, мы готовы предложить свои добрые услуги, в том числе предоставить нейтральную площадку для переговоров, если такая возможность представится, – ответил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, 3-4 февраля Глава государства с государственным визитом посетил Пакистан, где провел переговоры с его Президентом Асифом Али Зардари.
