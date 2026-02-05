Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в эксклюзивном интервью телеканалу Geo news, которое состоялось в рамках его государственного визита в Пакистан, ответил на вопрос, касающийся российско-украинского конфликта, передает BAQ.KZ.

Журналист поинтересовался, видит ли вы Глава государства себя в качестве потенциального посредника?

– Ситуация крайне сложная, и ключевой вопрос по-прежнему носит территориальный характер. Казахстан последовательно выступает за исключительно политическое и дипломатическое урегулирование конфликта. На наш взгляд, путь к миру лежит через переговоры между противоборствующими сторонами. Хотя Казахстан не стремится к посреднической роли, мы готовы предложить свои добрые услуги, в том числе предоставить нейтральную площадку для переговоров, если такая возможность представится, – ответил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, 3-4 февраля Глава государства с государственным визитом посетил Пакистан, где провел переговоры с его Президентом Асифом Али Зардари.