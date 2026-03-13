Казахстан продвигает права женщин в ООН
На полях юбилейной сессии прошли несколько мероприятий, посвящённых гендерному равенству и правам женщин.
Казахстанская делегация во главе с Председателем Конституционного Суда Эльвирой Азимовой приняла участие в 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, передает BAQ.kz.
Одно из них, организованное совместно с дипломатическими миссиями Бразилии, Восточного Тимора, Мальдив и Уругвая, обсудило способы устойчивого финансирования проектов для женщин и девочек.
В мероприятии приняла участие Исполнительный директор ООН-женщины Сима Бахус.
Казахстанская делегация также участвовала в обсуждении цифровых технологий для улучшения доступа женщин к правосудию. Были затронуты вопросы защиты персональных данных, этики технологий и обмена опытом между странами.
Кроме того, совместно с Программой ООН по окружающей среде и ПРООН Казахстан провёл встречу на тему «Доступ к правосудию в условиях энергетического перехода».
Эльвира Азимова и Помощник Генерального секретаря ООН Ивана Живкович подчеркнули важность включения гендерного аспекта в управление природными ресурсами и обеспечения справедливого доступа к правосудию для женщин и местных сообществ.
Казахстан продолжает активно продвигать идеи равных прав и возможностей для всех женщин и девушек.
