Казахстанская делегация во главе с Председателем Конституционного Суда Эльвирой Азимовой приняла участие в 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, передает BAQ.kz.

На полях юбилейной сессии прошли несколько мероприятий, посвящённых гендерному равенству и правам женщин.

Одно из них, организованное совместно с дипломатическими миссиями Бразилии, Восточного Тимора, Мальдив и Уругвая, обсудило способы устойчивого финансирования проектов для женщин и девочек.

В мероприятии приняла участие Исполнительный директор ООН-женщины Сима Бахус.

Казахстанская делегация также участвовала в обсуждении цифровых технологий для улучшения доступа женщин к правосудию. Были затронуты вопросы защиты персональных данных, этики технологий и обмена опытом между странами.

Кроме того, совместно с Программой ООН по окружающей среде и ПРООН Казахстан провёл встречу на тему «Доступ к правосудию в условиях энергетического перехода».

Эльвира Азимова и Помощник Генерального секретаря ООН Ивана Живкович подчеркнули важность включения гендерного аспекта в управление природными ресурсами и обеспечения справедливого доступа к правосудию для женщин и местных сообществ.

Казахстан продолжает активно продвигать идеи равных прав и возможностей для всех женщин и девушек.