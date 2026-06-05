Казахстан выступил за синхронизацию транспортных систем стран региона

Казахстан предложил активизировать цифровое сотрудничество между странами региона и создать единую базовую платформу для синхронизации информационных систем. С такой инициативой выступил вице-министр транспорта РК Жанибек Тайжанов на Втором заседании Термезского диалога в Узбекистане.

Диалог о будущем региона

С 4 по 6 июня в Узбекистане проходит Второе заседание Термезского диалога по взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией. В этом году форум посвящен теме «Мир, связанность и устойчивость: формируя основу общего процветания».

В мероприятии участвуют представители государств Центральной Азии, Азербайджана и Афганистана, а также эксперты и представители международных организаций, включая ООН, СНГ, ЕС и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Казахстан сделал акцент на логистике

На пленарном заседании с докладом выступил вице-министр транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов.

Он отметил, что стремительное развитие мировой логистики требует дальнейшего укрепления транспортной связанности региона. Особое внимание, по его словам, необходимо уделить развитию сухопутных маршрутов между странами Центральной Азии и государствами Южной Азии.

Единая цифровая платформа для региона

В завершение выступления представитель Казахстана призвал страны региона к более тесному обмену информацией и координации действий в транспортной сфере.

Жанибек Тайжанов предложил синхронизировать национальные информационные системы на единой базовой платформе, что позволит ускорить взаимодействие между государствами и повысить эффективность транспортно-логистических процессов.

По мнению участников форума, развитие транспортных коридоров и цифровой инфраструктуры может стать одним из ключевых факторов экономического роста и укрепления сотрудничества между странами Центральной и Южной Азии.