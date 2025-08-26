В Туркестанской области реализуется масштабный проект по глубокой переработке кукурузы. Общий объём инвестиций составит 35 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

На предприятии уже запущены комплексы по приёму, сушке и хранению сырья. Сейчас ведётся подготовка к вводу производственных мощностей и внедрению технологии безотходной переработки.

Полный запуск завода намечен на 2025 год. Здесь планируют выпускать более 20 видов продукции: крахмал, патоку, пищевую глюкозу, сироп мальтозы, кукурузное масло, глютен, отруби и зерновые комбикорма. В производстве будет использоваться только генетически немодифицированная кукуруза.

Продукция предприятия будет востребована как внутри страны, так и за её пределами. Казахстан намерен выйти с кукурузной продукцией на рынки стран Азии и Европы, что позволит укрепить экспортный потенциал и повысить инвестиционную привлекательность региона.