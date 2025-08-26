Казахстан выйдет на рынок Азии и Европы с кукурузной продукцией
В стране строят завод будущего.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Туркестанской области реализуется масштабный проект по глубокой переработке кукурузы. Общий объём инвестиций составит 35 млрд тенге, передает BAQ.KZ.
На предприятии уже запущены комплексы по приёму, сушке и хранению сырья. Сейчас ведётся подготовка к вводу производственных мощностей и внедрению технологии безотходной переработки.
Полный запуск завода намечен на 2025 год. Здесь планируют выпускать более 20 видов продукции: крахмал, патоку, пищевую глюкозу, сироп мальтозы, кукурузное масло, глютен, отруби и зерновые комбикорма. В производстве будет использоваться только генетически немодифицированная кукуруза.
Продукция предприятия будет востребована как внутри страны, так и за её пределами. Казахстан намерен выйти с кукурузной продукцией на рынки стран Азии и Европы, что позволит укрепить экспортный потенциал и повысить инвестиционную привлекательность региона.
Самое читаемое
- Какие изменения ждут казахстанских школьников и учителей в новом учебном году
- Вынес мусор и пропал: алматинский подросток оказался участником крупного мошенничества
- Опасные сделки: как казахстанцев обманывают при покупке китайских автомобилей
- В Астане 18-летний угонщик устроил ДТП
- Новый штамм коронавируса распространяется в России