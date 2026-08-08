Казахстан взял золото «Игр будущего»: Team KZ обыграла российскую команду в финале
8 Августа 2026, 23:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
8 Августа 2026, 23:068 Августа 2026, 23:06
313Фото: BAQ.KZ
Казахстанская Team KZ завоевала золотые медали «Игр будущего — 2026» в Астане. В финале дисциплины Phygital Shooter команда обыграла российскую LIGA PRO TEAM со счетом 2:1. Финал состоял из двух частей — виртуальной и физической. Сначала команды сыграли в CS2 на карте Dust 2. Team KZ победила и вышла вперед. Затем соперники перешли к лазертагу.
Здесь российская команда взяла реванш и разгромила казахстанцев со счетом 6:1, сравняв счет в финале. Чемпион определился в решающей игре CS2 на карте Nuke. Team KZ сумела восстановиться после поражения в лазертаге и выиграла решающий матч. В итоге казахстанская команда победила со счетом 2:1 и стала чемпионом «Игр будущего — 2026» в дисциплине Phygital Shooter.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- В Казахстане меняются правила работы: что важно знать с августа
- Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 8 августа
- Названы обладатели государственных грантов на обучение в вузах в Казахстане
- Восемь автобусов изменят маршрут из-за ремонта улицы в Алматы
- В Мангистау устранили препятствие для строительства завода за 1,3 млрд тенге