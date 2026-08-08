Казахстан взял золото «Игр будущего»: Team KZ обыграла российскую команду в финале

Казахстанская Team KZ завоевала золотые медали «Игр будущего — 2026» в Астане. В финале дисциплины Phygital Shooter команда обыграла российскую LIGA PRO TEAM со счетом 2:1. Финал состоял из двух частей — виртуальной и физической. Сначала команды сыграли в CS2 на карте Dust 2. Team KZ победила и вышла вперед. Затем соперники перешли к лазертагу.

Здесь российская команда взяла реванш и разгромила казахстанцев со счетом 6:1, сравняв счет в финале. Чемпион определился в решающей игре CS2 на карте Nuke. Team KZ сумела восстановиться после поражения в лазертаге и выиграла решающий матч. В итоге казахстанская команда победила со счетом 2:1 и стала чемпионом «Игр будущего — 2026» в дисциплине Phygital Shooter.