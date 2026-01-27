В Казахстане продолжается масштабная работа по защите прав и интересов детей, передает BAQ.KZ.

На заседании Правительства министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о реализуемых мерах в рамках поручений Президента, направленных на усиление безопасности, улучшение образования и социальной поддержки детей.

"В 2025 году по данным статистики в нашей стране насчитывается около 7 млн детей (6 902 492 человека), что составляет 34% от общего количества населения. Стоит отметить, что за последние 10 лет на основе устойчивой демографической динамики количество детей увеличилось на 1,5 миллиона", — сообщила Жулдыз Сулейменова.

По инициативе Президента реализуется программа "Национальный фонд – детям": ежегодно 50% инвестиционного дохода фонда направляется на счета всех детей до 18 лет для оплаты учебы и улучшения жилищных условий. Также общественный фонд "Қазақстан Халқына" реализовал около 120 социальных проектов.

Стоит отметить, в сфере образования предусмотрено бесплатное среднее образование, горячее питание для учеников начальных классов, бесплатные учебники для всех учащихся с 1 по 11 класс. Кроме того, действует система социальной поддержки с 49 видами помощи; через фонд "Всеобуч" оказана помощь на сумму 25 млрд тенге.

На сегодняшний день принято 10 основных законов, направленных на усиление защиты прав детей, что делает Казахстан одним из лидеров по комплексной государственной поддержке детей в регионе.