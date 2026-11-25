Одним из основных поставщиков продуктов растительного происхождения в Туркменистан остается Казахстан. Об этом сообщает RTVI.

В материале под заголовком «Американские окорочка и мука из Казахстана: кто кормит Туркменистан” отмечается, что после распада СССР Туркменистану пришлось пересмотреть структуру своего сельского хозяйства, десятилетиями ориентированного на производство хлопка. Сегодня страна экспортирует сотни тысяч тонн продовольствия, однако сама остается крупным покупателем зарубежной сельскохозяйственной продукции.

Согласно приведенным данным, одним из основных поставщиков продуктов растительного происхождения остается Казахстан. В 2025 году республика экспортировала в Туркменистан около 130 тыс. тонн пшеничной муки на $38 млн – более чем втрое больше по объему, чем годом ранее. Казахстан также поставлял Туркменистану растительное масло.