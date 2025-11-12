По предварительным прогнозам экспертов ПРООН, по итогам 2024 года индекс человеческого развития (ИЧР) в мире может достичь рекордного уровня, однако рост этого показателя оказался самым скромным за последние 35 лет, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Пока это лишь прогнозы, так как окончательные данные по странам за прошлый год ещё не подведены, но в последнем докладе организации за 2023 год уже зафиксированы значительные различия между странами. Несмотря на возможный рекорд, эксперты отмечают, что после резкого падения ИЧР в 2020–2021 годах темпы восстановления оказались крайне низкими, и достижение амбициозных целей по человеческому развитию к 2030 году теперь откладывается на десятилетия.

В 2023 году мировой ИЧР составил 0,756, что лишь немного выше показателя 2022 года (0,752). Разрыв между развитыми и слаборазвитыми странами остаётся огромным: в государствах с высоким уровнем развития экономики индекс достиг 0,914, тогда как в бедных странах он составляет всего 0,515. Это отражает существенные различия в уровне жизни, доступе к образованию и качеству медицины. Лидерами по ИЧР остаются страны Европы — Исландия, Норвегия и Швейцария, а аутсайдером выступает Южный Судан с показателем 0,388.

Казахстан, согласно прогнозам ПРООН, относится к странам с высоким уровнем развития: в 2023 году республика заняла 60-е место из 193 стран с индексом 0,837, что выше всех соседей по СНГ и Центральной Азии. Россия показала 0,832, Беларусь — 0,811, а другие страны региона расположились ниже: Туркменистан на 95-м месте (0,764), Узбекистан на 107-м, Кыргызстан на 117-м, Таджикистан на 128-м. Динамика ИЧР в Казахстане заметно улучшилась после 2010 года: за десятилетие показатель вырос с 0,692 до 0,781, а к 2020 году страна догнала и перегнала Россию.

Наибольших успехов за последние три десятилетия добился Китай, который с 1990 года с ИЧР 0,491 достиг уровня 0,955 по итогам 2023 года, опередив США. США за этот период росли медленнее, без резких скачков, в то время как Казахстан демонстрировал постепенный, но устойчивый прогресс. Индекс человеческого развития складывается из показателей продолжительности жизни, образования, доходов и гендерного равенства. Лидеры рейтинга, как правило, демонстрируют лучшие показатели по всем этим компонентам: высокая продолжительность жизни, долгие годы обучения, высокий доход на душу населения и минимальный разрыв между мужчинами и женщинами.

В Казахстане показатели ИЧР выше среднемировых: ожидаемая продолжительность жизни составляет около 75 лет, гендерный разрыв в доходах сравнительно невелик, а ВНД по ППС выше мирового уровня. При этом международные данные несколько отличаются от национальных отчетов БНС РК, где, например, ожидаемая продолжительность жизни в 2023 году зафиксирована на уровне 75,4 года, а гендерный разрыв в зарплатах — 25,7%, что выше оценки ПРООН. В любом случае, за последние пять лет Казахстан продемонстрировал заметный рост ключевых социально-экономических показателей: продолжительность жизни увеличилась на два года, гендерный разрыв снизился с 32,2% до 26,5%, а ВВП на душу населения вырос с 9,8 до 14,4 тыс. долларов США.

Прогресс, несмотря на глобальные трудности, демонстрирует, что Казахстан движется в сторону устойчивого человеческого развития