Казахстан за семь лет: как изменился жилищный облик городов

В Казахстане продолжается масштабное жилищное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры. Основное внимание уделяется не только увеличению объемов ввода жилья, но и комплексному развитию территорий с необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

В рамках предвыборной программы Главы государства на 2023-2029 годы поставлена задача ввести 111 млн кв. метров жилья. На сегодняшний день план выполнен на 61,8%.

Сколько жилья построят в 2026 году

В текущем году планируется ввести 20,4 млн кв. метров жилья, или около 188 тыс. жилищ.

За январь–август 2026 года уже введено 11,3 млн кв. метров, что соответствует 105,9 тыс. жилищ.

При этом за последние семь лет в стране построено 118,3 млн кв. метров жилья.

Объемы ввода жилья росли практически ежегодно:

2019 год – 13,1 млн кв. метров;

2020 год – 15,4 млн;

2021 год – 16,9 млн;

2022 год – 15,7 млн;

2023 год – 17,8 млн;

2024 год – 19,1 млн;

2025 год – 20,3 млн кв. метров.

По сравнению с 2019 годом объем ввода жилья в 2025 году вырос на 55%.

Какие квартиры построят за счет государства

Государство продолжает финансировать строительство и выкуп жилья. В 2026 году планируется построить и выкупить 13 тыс. кредитных квартир, а также выкупить 13,6 тыс. арендных квартир.

Отдельное внимание уделяется повышению доступности жилья для граждан в рамках жилищных программ.

Сколько займов выдают на жилье

В 2026 году по программам 2-10-20 и 5-10-20 предусмотрена выдача 12,6 тыс. льготных займов на общую сумму 175,1 млрд тенге.

Кроме того, по программе «Наурыз» уже выдано 12,1 тыс. займов на сумму 355,2 млрд тенге.

Продолжающееся строительство сопровождается развитием инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, что должно обеспечить комплексное развитие новых жилых массивов и комфортные условия для жителей.