В Астане в рамках пленарного заседания форума Digital Bridge 2025 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам с приветственным словом. Глава государства отметил особую значимость международного форума для обмена идеями и укрепления цифрового сотрудничества, передаёт BAQ.KZ.

"Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, добро пожаловать на международный форум Digital Bridge 2025. Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность зарубежным участникам, которые специально приехали для участия в данном форуме", — сказал Президент.

Токаев особо подчеркнул участие Президента Венгрии Тамаша Шуйока, назвав его присутствие важным вкладом в развитие международного партнёрства в цифровой сфере.

По словам главы государства, за годы проведения Digital Bridge в работе форума приняли участие более 67 тысяч человек, свыше 500 IT-компаний и представители более 100 стран. "Казахстан, как основной цифровой хаб Евразии, продолжит эту важную работу", — отметил он.

Президент подчеркнул, что человечество вступило в эру искусственного интеллекта, развитие которого напрямую влияет на политику, экономику и жизнь миллиардов людей.

"Согласно экспертам, глобальные инвестиции в развитие искусственного интеллекта в последние годы превысили 1 триллион долларов. Его вклад в мировую экономику в предстоящие десятилетия может достичь 7 триллионов. Однако это не будет возможно без ответственного использования этой технологии", — заявил Токаев.

Особое внимание Президент уделил вопросам глобальных нормативных рамок и равного доступа всех стран к современным технологиям. Он подчеркнул, что использование искусственного интеллекта в военной сфере и кибератаках не должно быть позволено.

"Сегодня наша страна выступает с равной убежденностью, что искусственный интеллект должен использоваться только в мирных целях", — сказал глава государства.

Токаев напомнил, что Казахстан более 30 лет назад отказался от ядерного оружия, сделав исторический выбор в пользу мира и безопасности. "На недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН я подтвердил готовность Казахстана внести свой вклад в глобальный диалог о цифровой среде и развитии искусственного интеллекта", — подчеркнул он.