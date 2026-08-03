Казахстан задает новый масштаб региону: как курс Токаева соединяет Центральную Азию и Южный Кавказ

Полноценное участие Азербайджана в Консультативных встречах расширяет политическую и экономическую географию Центральной Азии. Регион получает прямой выход к Южному Кавказу, а Каспий начинает выполнять не разделительную, а объединяющую функцию. Через него формируется пространство транспортных, энергетических, инвестиционных и цифровых проектов.

Для Казахстана такое расширение имеет стратегическое значение. Страна оказывается в центре взаимодействия между Центральной Азией и Азербайджаном, а связка Актау–Баку становится одним из ключевых элементов Среднего коридора. Паромное сообщение, зеленая энергетика, оптоволоконные линии и согласование торговых процедур способны придать казахстанско-азербайджанскому партнерству общерегиональный масштаб.

Президент Касым-Жомарт Токаев связал наиболее успешный период в современной истории Центральной Азии с ростом взаимного доверия и последовательным развитием сотрудничества. Его предложение подготовить практический план реализации Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве показывает, что Казахстан стремится дополнить политическое сближение конкретными проектами. О роли Казахстана, перспективах Транскаспийского маршрута и значении инициатив Президента Токаева рассказал Фариз Исмаилзаде, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, вице-ректор ADA University и директор Института развития и дипломатии.

– Полноценное участие Азербайджана меняет географию регионального диалога. Насколько оно усиливает курс Казахстана на соединение Центральной Азии с Южным Кавказом и формирование общего пространства сотрудничества через Каспий?

– Азербайджан действительно рассматривает полноценное участие в Консультативных встречах как большую дипломатическую победу. Центральная Азия является приоритетным направлением нашей внешней политики.

У Азербайджана и государств Центральной Азии много общего. Нас связывают история, традиции, религия, экономические возможности и транспортные маршруты. За последние несколько лет было запущено немало проектов, которые способствуют углублению двусторонних отношений и более тесному сближению регионов. Среди них развитие Среднего коридора, взаимные инвестиции, энергетические и зеленые проекты.

Поэтому Азербайджан с большим воодушевлением воспринимает возможность стать полноценной частью этого регионального сообщества. Мы видим себя его важным и полезным участником.

Большое значение имеют хорошие отношения и взаимопонимание между лидерами стран. Они открывают дополнительные возможности для углубления сотрудничества. В этом отношении курс Президента Касым-Жомарта Токаева на укрепление связей через Каспий соответствует стремлению Азербайджана расширять взаимодействие с Центральной Азией. Такая политика Казахстана создает благоприятные условия для формирования более связанного регионального пространства.

– Президент Токаев назвал нынешний этап наиболее успешным периодом в современной истории Центральной Азии. Почему Казахстан можно считать одним из основных двигателей этого сближения и какую роль в нем играет партнерство по линии Актау–Баку?

– Роль Казахстана в региональной интеграции очень велика. Азербайджан и Казахстан уже разработали множество взаимовыгодных проектов и продолжают расширять двусторонние связи.

Сегодня мы уделяем большое внимание развитию Среднего коридора, транспортной линии Баку–Актау, паромного сообщения, зеленых коридоров и оптоволоконных линий. Все эти проекты укрепляют отношения между Азербайджаном и Казахстаном, но их значение гораздо шире. Они одновременно способствуют углублению региональной интеграции.

Я считаю правильной позицию руководства Казахстана о том, что Центральная Азия сегодня переживает очень глубокий процесс сближения, намного более интенсивный, чем в предыдущие десятилетия. Президент Токаев точно определяет происходящие изменения, поскольку политическое доверие все заметнее дополняется экономическими и инфраструктурными связями.

Необходимо учитывать и растущий интерес Европы к региону. Мы видим визиты европейских лидеров и проекты Европейской комиссии. Большое внимание проявляет также Китай. Политика Казахстана позволяет сочетать внутреннее региональное сближение с развитием отношений с крупными внешними партнерами.

Еще одним фактором являются общие тюркские корни. В этом процессе значительную роль играет Организация тюркских государств, которая укрепляет политические, экономические и культурные связи.

– Между странами уже подписан ряд соглашений, однако сами документы еще не гарантируют практического результата. Насколько предложение Президента Токаева подготовить план реализации договора отвечает потребности перейти от политического доверия к совместным проектам?

– Между шестью государствами сегодня существуют прекрасные политические отношения, активный диалог и высокий уровень доверия. Теперь эти отношения необходимо преобразовать в практические шаги и увеличить количество совместных проектов.

Приоритетами должны стать взаимные инвестиции и торговля. Необходимо снижать барьеры, которые мешают транспортной связанности и свободному движению товаров. Важно также развивать гуманитарные проекты, расширять контакты между людьми, создавать совместные туристические маршруты и улучшать транспортное сообщение.

Именно поэтому предложение Президента Касым-Жомарта Токаева подготовить практический план имеет большое значение. Оно соответствует нынешнему этапу отношений, когда политическое взаимопонимание должно приводить к конкретным результатам.

Такой подход положительно характеризует политику Казахстана. Страна предлагает не ограничиваться подписанием документов, а определить практические сферы дальнейшего взаимодействия.

Необходимо также обратить внимание на новые направления сотрудничества. К ним относятся оборонная промышленность, безопасность, наука, технологии и инновации. Государствам следует стремиться к развитию региона как общего пространства безопасности и экономического процветания. Именно эта цель должна объединять дальнейшие проекты.

– Казахстан и Азербайджан занимают центральное положение в Транскаспийском маршруте. Какие решения необходимы, чтобы их партнерство превратило Средний коридор в надежную систему связи между европейскими и азиатскими рынками?

– Транспортная связанность и развитие коридоров являются одними из наиболее важных и перспективных направлений сотрудничества. Страны уже проделали большую работу для превращения этих маршрутов в надежный транзитный коридор, соединяющий европейские и азиатские рынки.

Азербайджан и Казахстан будут продолжать укреплять инфраструктурную основу этих маршрутов. Одновременно необходимо снижать торговые барьеры, синхронизировать таможенные процедуры и согласовывать торговую политику.

Все эти меры будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Казахстаном. Они также помогут углубить региональную интеграцию и повысить надежность транспортных коридоров.

Особое значение имеет политическая поддержка этого направления. Внимание Президента Токаева к созданию единой транспортно-логистической системы дает дополнительный импульс практической работе. Последовательная политика Казахстана по развитию Транскаспийского маршрута показывает, что Астана рассматривает связанность как долгосрочный приоритет.

От согласованности действий Казахстана и Азербайджана будет во многом зависеть устойчивость всего маршрута. Чем быстрее страны смогут развивать инфраструктуру и сближать торговые и таможенные процедуры, тем более востребованным станет коридор между Европой и Азией.