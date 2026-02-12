Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял участие во встрече министров иностранных дел в формате "Центральная Азия – Германия" (С5+1), передаёт BAQ.KZ.

"Центральная Азия стала новой точкой роста мировой экономики. Усиливается её международная субъектность и роль в международных процессах. Мы рассматриваем формат "Центральная Азия – Германия" как стратегическую платформу для выработки совместных ответов на общие вызовы и реализации конкретных проектов с пользой для всего региона", – заявил в своём выступлении глава внешнеполитического ведомства Казахстана.

Кошербаев подчеркнул, что экономики стран центральноазиатского региона взаимодополняемы, а в сочетании их общего ресурсного резерва с передовыми технологиями Германии создают мощный потенциал для взаимовыгодного партнёрства. При этом для Казахстана, особое значение имеет экономическое взаимодействие и взаимосвязанность в сфере энергетики и освоения природных ресурсов.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана в своём выступлении подтвердил заинтересованность в расширении торгово-экономического взаимодействия с Германией, привлечении германских инвестиций и развитии промышленной кооперации. Особо была отмечена роль Германии как ведущего технологического партнёра и важного инвестора, а также перспективность сотрудничества в энергетической сфере, включая поставки энергоресурсов, развитие "зелёной" энергетики и проектов по декарбонизации.

Глава МИД РК акцентировал внимание на преимуществах Казахстана как ключевого транзитного узла между Европой и Азией и выразил заинтересованность в углублении сотрудничества с Германией по развитию устойчивых транспортно-логистических коридоров, включая Средний коридор.

Кроме того, в ходе встречи подчеркивалось, что Центральная Азия является регионом стратегической стабильности. Для Казахстана укрепление регионального сотрудничества является внешнеполитическим приоритетом, а взаимодействие с Германией – важный аспект вопроса обеспечения его устойчивого развития, управления водными ресурсами и предотвращения трансграничных рисков.

Казахстан подтвердил приверженность климатической повестке и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества с Германией в сфере охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, рационального использования природных ресурсов и внедрения экологически чистых технологий.

Особый акцент был сделан на развитии гуманитарного измерения, включая образование, науку, профессиональную подготовку кадров и академические обмены.

По итогам пленарной встречи участники подтвердили заинтересованность в дальнейшем наполнении формата "Центральная Азия – Германия" конкретными инициативами и практическими проектами.