Сенат ратифицировал Соглашение об урегулировании прав собственности и Договор о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульской области Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

Документы создают единую правовую основу для дальнейшего функционирования казахстанских курортно-рекреационных объектов на территории соседней республики.

Согласно соглашению, за Казахстаном закрепляется право собственности на четыре объекта - санаторий, два дома отдыха и спортивно-оздоровительная база. Земельные участки под ними передаются в аренду сроком на 49 лет.

Кроме того, продлеваются обязательства по модернизации объектов (за исключением спортивной базы) до уровня 3-4-звёздочных отелей. Кыргызская сторона, в свою очередь, гарантирует непринятие мер по изъятию объектов и их использование строго по целевому назначению.