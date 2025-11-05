Казахстан закрепляет статус цифрового тенге
Порядок обращения и использования цифрового тенге будет определён Национальным Банком.
Казахстан готовится к переходу на новую модель регулирования цифровых финансов, передает BAQ.KZ
Представленный в Мажилисе проект закона о банках включает положения о разрешении оборота цифровых финансовых активов, включая стейблкоины, токены и криптовалюты.
"Это ключевая новелла законопроекта. Впервые на законодательном уровне устанавливается порядок выпуска, обращения и погашения цифровых активов на территории Казахстана", — заявила Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Законопроект выделяет три вида цифровых финансовых активов: обеспеченные деньгами (стейблкоины), обеспеченные финансовыми инструментами или имуществом, а также токены, выпускаемые в цифровой форме на платформе. Контроль за выпуском и обращением таких активов будет осуществляться Национальным Банком.
Для защиты инвесторов вводятся требования, аналогичные стандартам фондового рынка: раскрытие информации, управление рисками и лицензирование операторов цифровых платформ. Национальный Банк будет формировать список разрешённых криптовалют, а также устанавливать лимиты и ограничения по операциям обменников.
"Мы вводим регулирование не только обеспеченных, но и необеспеченных цифровых активов - криптовалют. Это шаг к прозрачности и снижению рисков на быстрорастущем рынке", — подчеркнула Абылкасымова.
В рамках законопроекта также закрепляется статус цифрового тенге как новой формы национальной валюты. Порядок его обращения и использования будет определён Национальным Банком.
