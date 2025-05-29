Министерство внутренних дел Казахстана усиливает контроль над цифровой средой: глава ведомства Ержан Саденов провёл переговоры с директором по государственной политике Meta Саримом Али Азизом, передает BAQ.KZ.

На встрече обсуждались ключевые угрозы, с которыми всё чаще сталкиваются пользователи популярных платформ — Facebook, Instagram и WhatsApp. Среди них: интернет-мошенничество, сбыт наркотиков, распространение порнографии и другого противоправного контента.

Министр внутренних дел подчеркнул, что необходима мгновенная блокировка незаконной информации, а также эффективные и прямые каналы связи между правоохранительными органами и администрацией платформ. По его словам, Казахстан настроен жёстко: в условиях роста преступности в онлайн-пространстве слабый контроль со стороны цифровых гигантов становится недопустимым.

Представитель Meta выразил готовность к сотрудничеству и поддержал инициативы МВД. По итогам встречи достигнута договорённость о:

создании прямого канала связи между МВД и Meta,

формировании совместной рабочей группы,

запуске просветительских кампаний для повышения правовой и финансовой грамотности пользователей.

Стороны подтвердили намерение укреплять партнёрство в сфере цифровой безопасности и действовать на опережение, чтобы пресекать преступные схемы ещё на стадии их распространения в сети.

Казахстан демонстрирует готовность закручивать гайки в борьбе с интернет-угрозами — и от международных IT-компаний теперь ждёт не формальных обещаний, а конкретных действий.

Ранее сообщалось, что министр культуры и информации Аида Балаева также встретилась с директором по государственной политике в Meta Саримом Али Азизом. Главной темой разговора стало усиление сотрудничества в сфере информационной безопасности и противодействия противоправному контенту в интернете