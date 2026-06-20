Казахстан закупит у России дополнительные 3 млрд кубометров газа

Казахстан договорился о дополнительной закупке 3 млрд кубометров природного газа из России. Соответствующее дополнение к контракту с «Газпромом» было подписано на полях Петербургского международного экономического форума, сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. По его словам, дополнительный объем необходим для обеспечения растущего внутреннего спроса на газ.

Власти продолжают расширять газотранспортную инфраструктуру и подключать новые населенные пункты к газоснабжению. Сейчас доступ к природному газу имеют 13,1 млн казахстанцев, или 64,2% населения страны. В текущем году на развитие газовой инфраструктуры из бюджета выделено 27,3 млрд тенге.

Это позволит обеспечить газом еще около 32 тысяч человек. Одновременно в стране продолжается реализация крупных инфраструктурных проектов, включая строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу — Бозой — Шымкент» и нового газопровода в Костанайскую область при участии инвесторов из Катара. В Минэнерго считают, что новые проекты и дополнительные поставки газа помогут укрепить энергетическую безопасность страны и обеспечить потребности населения и промышленности.