Казахстан замкнул шестёрку сильнейших на математической олимпиаде в Греции

Сборная Казахстана успешно выступила на Балканской математической олимпиаде 2026 года.

В престижном международном соревновании приняли участие 148 школьников из 24 стран, включая сильные математические команды региона и Европы. Казахстанская сборная показала уверенный результат и вошла в шестёрку лучших команд турнира.

По итогам олимпиады у Казахстана – шесть медалей: одна золотая, две серебряные и три бронзовые. Все участники команды вернулись с наградами, показав стопроцентный результат.

Золотую медаль завоевал ученик 12 класса из школы Haileybury Almaty Мурат Тимур. Серебряные награды получили школьники из Астаны и Атырау, а бронзовые медали – представители Алматы и Кызылорды.

Данный результат подтвердил высокий уровень подготовки казахстанских школьников и их конкурентоспособность на международной математической арене.