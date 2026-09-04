Казахстан занял 13-е место в мире по объему добычи ископаемого топлива.

Согласно рейтингу Visual Capitalist, подготовленному на основе данных Министерства финансов Австрии, в 2024 году в стране было добыто 224,2 млн тонн угля, нефти и газа.

Основную часть казахстанской добычи составил уголь. На него пришлось 113 млн тонн, или около половины всего объема. Еще 87,8 млн тонн составила добыча нефти, а газа – 23,4 млн тонн.

В структуре физического объема добычи это выглядит следующим образом:

уголь – 113 млн тонн (50%);

нефть – 87,8 млн тонн (39%);

газ – 23,4 млн тонн (10%).

Однако в денежном выражении структура совершенно иная. Нефть, составляющая 39% физического объема добычи, обеспечивает около 80% выручки – порядка $54,5 млрд.

На уголь приходится около $6,8 млрд, или 10% выручки, а на газ – около $6,5 млрд, также 10%.

Иными словами, половина всего добываемого в Казахстане ископаемого топлива приходится на уголь, но его доля в денежной выручке составляет лишь около 10%.

При этом именно уголь остается наиболее значимым источником углеродной и экологической нагрузки. Высокая доля угля в энергетике и добыче также усиливает уязвимость Казахстана перед ужесточением климатической политики и новыми требованиями европейских рынков.

Казахстан в мировом рейтинге

В глобальном рейтинге Казахстан расположился на 13-й позиции с показателем 224,2 млн тонн.

Для сравнения, первое место занял Китай – 4,81 млрд тонн, США добыли 2,28 млрд тонн, Россия – 1,46 млрд тонн, Индия – 1,14 млрд тонн, Индонезия – 921,4 млн тонн.

Пять крупнейших стран обеспечили около 63% мировой добычи ископаемого топлива, а на 25 ведущих производителей пришлось около 91%.