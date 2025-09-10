9 сентября 2025 года Центром по изучению мировой конкурентоспособности IMD опубликованы результаты Мирового рейтинга талантов IMD 2025 (IMD World Talent Ranking 2025), передает BAQ.KZ.



В рейтинге 2025 года приняли участие 69 экономик, рассмотренных с точки зрения развития, привлечения и удержания человеческого капитала, необходимых для обеспечения устойчивого экономического роста.



Казахстан занял 34 место, поднявшись на 3 пункта по сравнению с прошлым годом, демонстрируя положительную динамику. Так, страна расположилась между Новой Зеландией (33 место) и Кипром (35 место).

На повышение позиции Казахстана в большей степени повлияло улучшение фактора "Инвестиции и развитие", по которому страна заняла 20 место, поднявшись на 3 пункта по сравнению с результатами предыдущего года. Так, страна ежегодно демонстрирует положительную динамику в рамках данного фактора.

В разрезе показателей наибольшее улучшение наблюдается по доле женской рабочий силы, которая составила 51,5% от общей рабочей силы (с 12 места при значении 48,39% до 3 места в Рейтинге талантов IMD 2025), а также по соотношению числа учеников и учителей в начальном образовании – 14,74 (с 46 места при значении 16,8 до 38 места в Рейтинге талантов IMD 2025). Казахстан также сохраняет сильные позиции по показателю соотношения числа учащихся и учителей в среднем образовании, занимая 2 место со значением 8,34.

По факторам "Привлекательность" и "Готовность" наблюдаются улучшения на 1 пункт, с 46 до 45 места и с 44 до 43 места соответственно. Так, в рамках фактора "Привлекательность" респонденты высоко оценили уровень справедливости правосудия (с 39 места при 5,54 балла до 26 места при 6,56 балла), а также приоритетность привлечения и удержания талантов в компаниях (с 40 места при 6,6 балла до 27 места при 6,92 балла).

В факторе "Готовность" особо выделяется показатель "Рост рабочей силы", по которому позиция Казахстана улучшилась на

17 пунктов – с 48 места (1,11%) до 31 места (1,36%).