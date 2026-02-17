Казахстан занял 6-е место в мире по экспорту чечевицы

В Костанайской и Акмолинской областях обеспечивается внутренняя потребность рынка и экспортируется готовый продукт.

Сегодня 2026, 11:25
Фото: Pixabay.com

Казахстан вышел на 6-е место в мире по экспорту чечевицы, увеличив поставки за счёт развития переработки и фасовки продукции. Об этом заявил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров на заседании Правительства РК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

– В 2025 году в стране получен рекордный урожай зернобобовых – 1 млн тонн, что на 56% больше, чем в предыдущем году. В результате ввода предприятий по переработке чечевицы в Костанайской и Акмолинской областях обеспечивается внутренняя потребность рынка и экспортируется уже готовый продукт, – сообщил Сапаров.

Министр также отметил, что зернобобовые культуры положительно влияют на состояние почвы и урожайность последующих культур.

– Необходимо отметить, что Казахстан находится на 6-м месте по экспорту чечевицы в мире и имеет большой потенциал по его дальнейшему развитию, – отметил министр.

