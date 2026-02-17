– В 2025 году в стране получен рекордный урожай зернобобовых – 1 млн тонн, что на 56% больше, чем в предыдущем году. В результате ввода предприятий по переработке чечевицы в Костанайской и Акмолинской областях обеспечивается внутренняя потребность рынка и экспортируется уже готовый продукт, – сообщил Сапаров.