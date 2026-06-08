Казахстан стал лидером Центральной Азии в мировом рейтинге восприятия коррупции

Средний мировой показатель восприятия коррупции снизился до 42 баллов из 100 возможных. Такие данные приводит международный Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), подготовленный Transparency International и опубликованный на платформе Visual Capitalist, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Казахстан по итогам рейтинга набрал 38 баллов и занял 96-е место среди 180 стран мира. Несмотря на то что показатель оказался ниже среднемирового уровня, республика сохранила лидирующие позиции среди государств Центральной Азии.

Казахстан – лидер региона

Среди стран Центральной Азии Казахстан продемонстрировал лучший результат. Следом расположились Узбекистан и Кыргызстан.

Согласно рейтингу, Узбекистан набрал 31 балл и занял 124-е место, Кыргызстан получил 26 баллов и оказался на 142-й строчке. Таджикистан с 19 баллами занял 166-е место, а Туркменистан с 17 баллами расположился на 167-м месте.

В то же время Казахстан уступает ряду других стран постсоветского пространства. Так, Грузия получила 50 баллов и заняла 56-е место, Армения – 46 баллов (65-е место), а Молдова набрала 42 балла и расположилась на 80-й строчке рейтинга.

Кто в числе лидеров

Лидером мирового рейтинга восьмой год подряд остается Дания. Страна набрала 89 баллов из 100 возможных.

В первую тройку также вошли Финляндия с результатом 88 баллов и Сингапур, набравший 84 балла. Эксперты связывают высокие показатели этих государств с эффективной работой государственных институтов, независимой судебной системой и высоким уровнем прозрачности.

На противоположном конце списка находятся страны с наиболее высоким уровнем воспринимаемой коррупции. Последние места заняли Сомали, Южный Судан и Венесуэла.

Мировая ситуация продолжает ухудшаться

Авторы исследования отмечают, что средний мировой показатель впервые за долгое время снизился до 42 баллов. Более двух третей стран мира получили менее 50 баллов из 100 возможных.

По мнению Transparency International, коррупция остается одной из главных угроз для устойчивого развития государств. Она ослабляет доверие граждан к власти, ухудшает инвестиционный климат и снижает эффективность государственных расходов.

Для Казахстана результат в 38 баллов означает сохранение лидерства в Центральной Азии, однако страна по-прежнему находится ниже среднемирового уровня и значительно отстает от государств, считающихся мировыми лидерами по прозрачности и качеству государственного управления.