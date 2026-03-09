Казахстан занял девятое место на Гран-при по дзюдо в Австрии
За награды боролись 479 спортсменов из 59 стран.
В австрийском городе Линц завершился международный турнир Гран-при по дзюдо, по итогам которого сборная Казахстана завоевала две медали, передает BAQ.KZ.
Золотую награду стране принес казахстанский спортсмен Адилет Алмат, выступающий в весовой категории до 81 килограмма. Еще одну медаль — бронзовую — завоевал Шерзод Давлатов в категории до 60 килограммов.
По итогам турнира Казахстан занял девятое место в общем медальном зачете.
Наиболее успешной командой соревнований стала сборная Япония, в активе которой три золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
Турнир проходил в Линце с 6 по 8 марта. За награды боролись 479 спортсменов из 59 стран.
