Казахстан занял 65-е место из 126 стран в мировом рейтинге по среднему уровню IQ в 2025 году, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Energyprom.

Средний показатель интеллектуального коэффициента среди казахстанцев составил 97,2, незначительно превысив прошлогодний результат (97), однако по-прежнему оставаясь ниже среднемирового уровня, равного 100. Внутри СНГ Казахстан оказался в середине списка: более высокие показатели зафиксированы в России (103,2), Армении (102,6), Беларуси и Азербайджане (по 98,7), а также в Молдове (97,3). Ниже, чем у Казахстана, оказались результаты Узбекистана (96,8), Украины (95,4), Кыргызстана (94,9) и Таджикистана (93,6). На вершине мирового рейтинга по уровню IQ находятся Китай, Южная Корея, Япония, Иран и Сингапур, в то время как самые низкие показатели зарегистрированы в странах Африки, таких как Габон, Ангола и Бенин.

На фоне сравнительно скромного уровня IQ в стране наблюдается заметный рост интереса к образованию, выражающийся в увеличении расходов казахстанцев. В первом квартале 2025 года домашние хозяйства в среднем потратили на образовательные услуги 16 тысяч тенге, что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всех на образование тратили жители Астаны — 28,9 тысячи тенге, однако это на 6,9% меньше, чем годом ранее. Существенный рост расходов продемонстрировала Туркестанская область, где сумма увеличилась более чем в два раза — с 9,1 до 22,1 тысячи тенге. В Алматы также зафиксирован рост трат — до 21,3 тысячи тенге. В то же время жители Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента оказались на последних позициях по объёму затрат на образование.

За первые шесть месяцев 2025 года объём образовательных услуг в Казахстане составил 2 триллиона тенге. Из этой суммы 1,7 триллиона обеспечил государственный бюджет, 208,5 миллиарда — население, ещё 37,6 миллиарда — предприятия. Самая крупная доля пришлась на общее среднее образование — 934,4 миллиарда тенге. Далее следуют услуги дошкольного воспитания (298,4 миллиарда) и начального образования (210 миллиардов).

Инвестиции в основной капитал в сфере образования также значительно выросли: за январь–август 2025 года они достигли 837,2 миллиарда тенге — в два раза больше, чем за тот же период 2024 года. Наибольший объём вложений пришёлся на общее среднее образование — 744,2 миллиарда тенге. Остальные средства распределились между дошкольным образованием (28 миллиардов), высшим (25,7 миллиарда), техническим и профессиональным (12,9 миллиарда), а также начальным образованием (4 миллиарда). Незначительная доля инвестиций направлена на вспомогательные и прочие виды образования.

По регионам наибольшую инвестиционную активность продемонстрировали Алматы — 141,2 миллиарда тенге, Астана — 117,8 миллиарда и Туркестанская область — 102,9 миллиарда. Наименьшие инвестиции пришлись на Улытаускую область (2,7 миллиарда), Северо-Казахстанскую (8,1 миллиарда) и Абайскую (9,4 миллиарда).