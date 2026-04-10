В Улан-Батор завершился чемпионат Азии по боксу среди взрослых, по итогам которого сборная Казахстан уверенно заняла первое место в общекомандном зачёте, передает BAQ.kz.

Казахстанские боксёры завоевали 13 медалей: 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых.

Чемпионами континента стали:

– Надежда Рябец (до 80 кг);

– Дина Исламбекова (свыше 80 кг);

– Оразбек Асылкулов (до 60 кг);

– Сабыржан Аккалыков (до 75 кг);

– Нурбек Оралбай (до 85 кг);

– Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Серебряные медали завоевали:

– Бакыт Сейдиш (до 70 кг);

– Торехан Сабырхан (до 70 кг).

Бронзовыми призёрами стали:

– Айгерим Саттыбаева (до 48 кг);

– Валентина Хальзова (до 75 кг);

– Махмуд Сабырхан (до 55 кг);

– Ертуган Зейнуллинов (до 65 кг);

– Сагындык Тогамбай (до 90 кг).

Второе место в командном зачёте заняла сборная Индия (5 золотых, 3 серебряные, 8 бронзовых медалей), третье — команда Узбекистан (3 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые).

Всего призёрами турнира в этом году стали представители 14 стран.