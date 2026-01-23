За последние два десятилетия Казахстан заметно укрепил свои позиции в системе международных резервов. С 2000 по 2024 год объем золотых запасов страны увеличился примерно на 227 тонн, что позволило стране войти в десятку мировых лидеров по чистому приросту золота. Для экономики среднего масштаба это не столько количественный, сколько качественный результат, передает BAQ.KZ.

По данным издания The Economist, Казахстан находится на 12 месте в мире по производству серебра, уступая, Индии, Аргентине, США, Австралии, России, Польше, Чили, Боливии, Перу, Китайской народной Республике и Мексике. А среди стран, накопивших наибольшие золотые резервы с 2000 года - на шестом месте, после России, Китая, Индии, Турции и Польши.

Вопреки распространенному мнению, этот рост нельзя объяснить исключительно благоприятной конъюнктурой или сырьевой удачей. Речь идет о последовательной работе государственных институтов, где промышленная политика правительства и финансовая стратегия Национального банка дополняют друг друга.

Ключевым фундаментом стала собственная сырьевая база. Казахстан входит в число значимых производителей золота и серебра, а добывающий сектор на протяжении многих лет рассматривался правительством как системообразующий. Инвестиции в горнодобывающую инфраструктуру, предсказуемое регулирование и поддержка переработки позволили не только увеличить объемы добычи, но и сохранить значительную часть драгоценных металлов внутри страны. Это принципиально отличает Казахстан от государств, вынужденных формировать золотые резервы за счет валютных закупок на внешних рынках.

Отдельного внимания заслуживает серебряная отрасль. В 2024 году добыча аффинированного серебра в стране составила около 497,5 тонн. На первый взгляд это второстепенный показатель, однако именно серебро сыграло важную роль в формировании устойчивой отраслевой экосистемы. Развитие добычи серебра укрепило технологические компетенции, экспортную выручку и управленческий опыт, тем самым, создав финансовую базу, на которой впоследствии аккумулировалось и золото.

Финансовое измерение этой модели обеспечивается Национальным банком совместно с экономической политикой правительства. Закуп золота у отечественных производителей носят системный характер и не привязаны к краткосрочным колебаниям цен. Такой подход позволяет наращивать резервы без резких валютных интервенций и без давления на тенге, что особенно важно для открытой экономики.

Казахстан никогда не позиционировал рост золотых резервов как элемент политической или идеологической повестки. Золото всегда рассматривалось прежде всего как универсальный и ликвидный актив, способный снизить валютные риски и повысить устойчивость финансовой системы в периоды глобальной турбулентности. В результате, в казахстанской модели золото служит защитой от инфляционных циклов, страховкой от внешних шоков и элементом доверия к национальным резервам, что является рабочим инструментом макроэкономического управления.