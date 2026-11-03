Казахстан планирует создать стратегический резерв урана в 150 тысяч тонн

В Казахстане прорабатывают механизмы создания государственного стратегического резерва урана. Согласно Стратегии развития атомной отрасли до 2050 года, к этому времени планируется зарезервировать не менее 150 тысяч тонн урана. Для формирования резерва Агентство Республики Казахстан по атомной энергии определяет подходы и механизмы с учётом долгосрочных потребностей отечественной атомной энергетики.

Предполагается, что система будет охватывать всю цепочку обеспечения ядерным топливом: от резервирования запасов урана в недрах до создания физического запаса природного урана и резерва готового ядерного топлива. В Агентстве также сообщили об изменении подходов к недропользованию в урановой отрасли. Уран рассматривается не только как сырьё, но и как стратегический ресурс для будущего развития экономики страны.

Создание резерва предусмотрено Стратегией развития атомной отрасли, утверждённой указом главы государства. Документ охватывает не только строительство и безопасную эксплуатацию АЭС, но и развитие ядерной науки, промышленности, подготовку специалистов, локализацию производства и совершенствование системы обращения с радиоактивными отходами. Работу по формированию стратегического резерва продолжат совместно с заинтересованными государственными органами и организациями.