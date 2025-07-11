Казахстан снял экспортную пошлину на галлий, но одновременно ввел запрет на вывоз необработанной меди, алюминия и свинца, передает BAQ.KZ. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики, заседание которой прошло под председательством вице-премьера и главы Министерства национальной экономики Серика Жумангарина.

Одним из ключевых решений стало обнуление экспортной пошлины на галлий, которая ранее составляла 10%. Цель — вдохнуть жизнь в пока несуществующее, но перспективное производство.

Несмотря на то, что в последние годы в стране не производился галлий, мировой спрос на этот металл, применяемый в высокотехнологичных отраслях, остается устойчивым. Казахстан располагает необходимым ресурсным потенциалом для выхода на этот рынок и может занять нишу в глобальной цепочке поставок, - сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Эксперты уверены: это не просто техническое решение, а шаг к включению Казахстана в глобальные цепочки поставок высоких технологий. А значит — к росту экспортной выручки, созданию рабочих мест и новому уровню участия страны в мировом промышленном рынке.

Но если галлию дали "зеленый коридор", то на вывоз необработанных цветных металлов включили "красный свет". До 31 декабря 2025 года Казахстан запрещает экспорт медных заготовок, алюминиевых слябов и биллетов, а также свинцовых чушек — независимо от вида транспорта.

Данная мера направлена на обеспечение внутреннего рынка стратегическим сырьем, предотвращение вывоза продукции с низкой добавленной стоимостью и стимулирование переработки цветных металлов внутри страны, - отметили в пресс-службе премьер-министра.

Двойное решение — отмена пошлины на галлий и ограничение экспорта необработанных металлов — демонстрирует, что Казахстан пересматривает подход к управлению стратегическими ресурсами. На смену сырьевому экспорту приходит индустриальная логика: производить больше внутри страны, экспортировать умнее, зарабатывать больше.