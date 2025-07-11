Казахстан запретил экспорт меди и алюминия, но открыл ворота для галлия
Государство меняет стратегию на рынке цветных металлов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан снял экспортную пошлину на галлий, но одновременно ввел запрет на вывоз необработанной меди, алюминия и свинца, передает BAQ.KZ. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики, заседание которой прошло под председательством вице-премьера и главы Министерства национальной экономики Серика Жумангарина.
Одним из ключевых решений стало обнуление экспортной пошлины на галлий, которая ранее составляла 10%. Цель — вдохнуть жизнь в пока несуществующее, но перспективное производство.
Несмотря на то, что в последние годы в стране не производился галлий, мировой спрос на этот металл, применяемый в высокотехнологичных отраслях, остается устойчивым. Казахстан располагает необходимым ресурсным потенциалом для выхода на этот рынок и может занять нишу в глобальной цепочке поставок, - сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.
Фото: primeminister.kz
Эксперты уверены: это не просто техническое решение, а шаг к включению Казахстана в глобальные цепочки поставок высоких технологий. А значит — к росту экспортной выручки, созданию рабочих мест и новому уровню участия страны в мировом промышленном рынке.
Но если галлию дали "зеленый коридор", то на вывоз необработанных цветных металлов включили "красный свет". До 31 декабря 2025 года Казахстан запрещает экспорт медных заготовок, алюминиевых слябов и биллетов, а также свинцовых чушек — независимо от вида транспорта.
Данная мера направлена на обеспечение внутреннего рынка стратегическим сырьем, предотвращение вывоза продукции с низкой добавленной стоимостью и стимулирование переработки цветных металлов внутри страны, - отметили в пресс-службе премьер-министра.
Двойное решение — отмена пошлины на галлий и ограничение экспорта необработанных металлов — демонстрирует, что Казахстан пересматривает подход к управлению стратегическими ресурсами. На смену сырьевому экспорту приходит индустриальная логика: производить больше внутри страны, экспортировать умнее, зарабатывать больше.
Самое читаемое
- Оставить историю для потомков: как в Семее борются за старинную архитектуру
- "Так страна её ценит?": легенда самбо Айсара Керимбекова вынуждена работать дворником
- Ядовитые пауки атакуют Жетысу, пострадали 21 человек
- Заявление Перизат Кайрат о побоях: полиция показала видео из СИЗО
- "Запах стоит ужасный": столбы газа вырывались из-под земли в Талдыкоргане