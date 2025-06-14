Из-за нестабильной обстановки в регионе временно приостановлены все рейсы казахстанских авиакомпаний над воздушным пространством Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана, передает BAQ.KZ.

Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК объявил о полном запрете на выполнение полетов казахстанских воздушных судов над, в пределах и вблизи воздушного пространства вышеуказанных стран. Ограничение распространяется на все типы рейсов — пассажирские, грузовые, чартерные и технические — и будет действовать до особого распоряжения.

Власти призывают граждан Казахстана внимательно следить за развитием ситуации и с особой осторожностью планировать поездки в ОАЭ и страны Персидского залива, учитывая возможные изменения маршрутов и задержки.

Министерство туризма и спорта РК находится на постоянной связи с государственными органами, посольствами и туроператорами. При необходимости, в сотрудничестве с фондом "Туристік Қамқор" и авиаперевозчиками будет организован возврат казахстанских туристов, - говорится в сообщении Минтуризма РК.