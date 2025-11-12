Исполняющий обязанности министра энергетики Казахстана подписал приказ о временном запрете на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов из страны, передает BAQ.KZ.

Ограничение действует с 20 ноября 2025 года по 20 мая 2026 года и распространяется на все виды автомобильного и железнодорожного транспорта.

Исключения из запрета касаются: смазочных масел, топлива в баках транспортных средств, авиационного топлива для научно-исследовательских работ, поставок в рамках гуманитарной помощи, согласованных правительством.

В то же время железнодорожные перевозки нефтепродуктов также ограничены, за исключением бензина по утвержденным планам поставки и гуманитарной помощи.

Кроме того, с 1 января по 30 июня 2026 года вводится запрет на вывоз из Казахстана легких дистиллятов, авиакеросина, дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума.

По данным Минэнерго, меры направлены на стабилизацию внутреннего рынка топлива и обеспечение бесперебойного снабжения ключевых отраслей экономики.