Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Агентством по цифровому развитию (АДГС) объявили о запуске первой в Центральной Евразии образовательной программы по искусственному интеллекту — AI Qyzmet, передает BAQ.KZ.

Программа направлена на обучение государственных служащих навыкам работы с ИИ и повышение эффективности государственной службы.

AI Qyzmet призвана помочь госслужащим не только получить теоретические знания об искусственном интеллекте, но и научиться применять современные AI-инструменты в повседневной работе. Обучение охватывает ключевые задачи: планирование, обработку данных, создание презентаций, автоматизацию рутинных процессов и поддержку принятия решений.

"AI Qyzmet — важный шаг к формированию цифрового государственного управления. Мы стремимся, чтобы сотрудники госсектора могли эффективно использовать ИИ, повышая качество госуслуг и ускоряя принятие решений. Казахстан становится пионером в регионе по интеграции ИИ в госуправление", - отметил Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности Жаслан Мадиев.

Курс будет проводиться в офлайн-формате на базе Академии государственного управления и её филиалов. Формат обучения — короткие видеолекции по 5 минут, что позволяет удобно совмещать учебу с рабочими обязанностями. По окончании курса госслужащие получат сертификаты с уникальным номером.

Программа рассчитана на ежегодное обучение около 30 000 государственных служащих. Записаться и пройти курс можно будет в любое время на платформе Astana Hub.