Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел рабочую встречу с Постоянным представителем Программы развития ООН в Республике Казахстан Катаржиной Вавьернией, в ходе которой стороны обсудили совместную реализацию масштабного проекта по развитию климатически устойчивых водных ресурсов, финансируемого Исламским банком развития, передает BAQ.KZ.

Первая фаза проекта охватывает строительство четырёх новых и реконструкцию ещё четырёх существующих водохранилищ, а также обновление 115 оросительных каналов. Цель — повысить устойчивость водной инфраструктуры к климатическим изменениям и улучшить управление водными ресурсами в стране.

Особое внимание на встрече было уделено применению научных подходов, повышению эффективности реализации проекта и координации действий всех задействованных сторон. Напомним, в июле Министерство водных ресурсов и ирригации совместно с Исламским банком развития официально привлекло ПРООН в качестве международного консультанта, что стало важным шагом на пути к укреплению международного партнёрства в водной отрасли.

"Участие ПРООН выведет проект на новый уровень. Финансируемые Исламским банком развития работы проводятся в целях реализации Концепции развития системы управления водными ресурсами. Для успешного осуществления проекта актуализирована нормативная правовая база, созданы необходимые институты, привлечены средства, остается довести начатые работы до конца. Надеемся, что наше сотрудничество позволит достичь указанных Концепцией целевых индикаторов", – подчеркнул министр Нуржан Нуржигитов.

Ранее в Астане Исламский банк развития провел обучающие семинары по вопросам закупок, финансового менеджмента и этики, направленные на повышение качества реализации инфраструктурных проектов в водной сфере.