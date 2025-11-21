На 10-м заседании Национального офиса по приватизации были подведены итоги работы и обсуждены планы на 2026 год. В рамках подготовки к массовой приватизации был сформирован перечень из 473 субъектов, передает BAQ.KZ.

Для удобства бизнеса внедрена цифровая платформа, где опубликован полный перечень объектов госсобственности. Через платформу компании могут подавать заявки на интересующие их активы, что позволяет инициировать приватизацию в обратном порядке — от бизнеса к государству, за исключением объектов, приватизация которых запрещена законодательством.

В 2026 году Национальный офис планирует провести анализ участия государства в ключевых секторах экономики, включая IT, СПК, геологию, нефтесервис и строительство. Кроме того, будут изучены предприятия с долей участия государства менее 50%, всего более 250 компаний.

Особое внимание будет уделено разработке дорожных карт совместно с государственными органами, которые охватят все аспекты приватизации социальных и стратегических объектов.

Национальный офис по приватизации создан 28 мая 2024 года в рамках указа Президента о мерах по либерализации экономики. В его состав входят руководители ключевых ведомств, депутаты Парламента, представители квазигосструктур и экспертного сообщества.