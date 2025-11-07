Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан совместно с Freedom Holding Corp. объявили о начале масштабной инициативы по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта в Центральной Азии. Проект направлен на укрепление технологического лидерства региона и будет реализован на базе суверенной экзафлопсной инфраструктуры NVIDIA и программ по развитию ИИ-талантов, передает BAQ.KZ.

В рамках инициативы планируется поэтапное создание суверенного ИИ-хаба Казахстана, оператором которого выступит Freedom Holding Corp. Хаб оснастят высокопроизводительными системами NVIDIA. Министерство, в свою очередь, обеспечит условия для размещения и эксплуатации крупных вычислительных мощностей, а также поддержит создание Академии и исследовательской лаборатории искусственного интеллекта для подготовки инженеров и учёных.

Объём инвестиций в проект оценивается в 2 миллиарда долларов США. Его реализация запланирована на площадке в Казахстане с доступной энергетической мощностью 100 МВт. Freedom Holding Corp. станет основным инвестором и оператором проекта.

Партнёрство призвано способствовать развитию экосистемы искусственного интеллекта, стимулированию инноваций и подготовке кадров для цифровой экономики Казахстана и Центральной Азии.

"Сотрудничество с NVIDIA – важный шаг в реализации национальной стратегии Казахстана в области искусственного интеллекта. Мы формируем основу суверенной ИИ-экосистемы, которая укрепит экономику, повысит конкурентоспособность и создаст новые возможности для всего региона", – заявил Жаслан Мадиев, заместитель Премьер-министра и Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Как отметил генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов, компания рада присоединиться к этой масштабной инициативе, направленной на укрепление позиции Казахстана в глобальной ИИ-индустрии.