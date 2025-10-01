Казахстан запускает Международный центр искусственного интеллекта
AI-gov нацелен на внедрение ИИ в госуправление, экономику и образование для повышения качества жизни граждан.
Жаслан Мадиев заявил, что Казахстан делает ставку на развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий. Уже завтра в столице откроется Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, который станет драйвером трансформации страны в формат AI-gov. Об этом подробно он рассказал на III заседании независимой аналитической платформы Astana Open Dialogue.
"Особое внимание развитию искусственного интеллекта уделяет Президент Касым-Жомарт Токаев. В своём последнем Послании Президент подчеркнул, что ИИ является стратегическим приоритетом и ключевым элементом концепции Digital Qazaqstan. По поручению Главы государства разрабатывается Национальная стратегия по развитию ИИ, цель которой — укрепить лидерство Казахстана в Центральной Азии и повысить нашу конкурентоспособность на мировой арене", — отметил министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
По его словам, стратегия охватывает несколько направлений: формирование этических и правовых норм, развитие человеческого капитала, внедрение ИИ в госуправление и ключевые сектора экономики.
"Стратегическое значение имеет формирование полноценной инновационной экосистемы. Яркий пример — Astana Hub, крупнейший IT-кластер Центральной Азии, где уже более 1 500 компаний. Сегодня Казахстан становится стратегическим выбором для глобальных технологических лидеров — таких как Telegram, EPAM, InDrive. Это подтверждает: мы создали благоприятную среду для технологического роста", — подчеркнул вице-премьер.
Он сообщил, что на таком фундаменте запускается Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Центр будет формировать решения для анализа данных, прогнозирования и повышения эффективности госуправления.
"Мы ставим амбициозные цели: обучить тысячи специалистов в области ИИ, поддержать запуск сотни стартапов, создать условия для прорывных научных исследований и масштабирования решений. Особое внимание уделено образованию: в Центре будут работать школы TUMO и Tomorrow School, готовящие новое поколение специалистов", — сказал Мадиев.
Он подчеркнул, что для Казахстана AI-gov — это прежде всего про качество жизни граждан.
"Мы стремимся к тому, чтобы Казахстан стал не только пользователем, но и создателем передовых технологий, задающим тон цифровой трансформации в Центральной Азии и за её пределами", — резюмировал вице-премьер.
