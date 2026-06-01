Казахстан запускает новые прямые рейсы в Турцию и на Кипр
Казахстан расширяет международное авиасообщение. В ближайшие дни будут запущены новые прямые рейсы из Алматы и Астаны в Турцию и на Кипр, передает BAQ.KZ.
Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Ерлан Жетыбаев.
Рейсы из Измира в Алматы
По его словам, с 31 июля 2026 года авиакомпания SunExpress запускает прямые рейсы по маршруту Измир – Алматы – Измир.
"Рейсы будут выполняться два раза в неделю до конца октября текущего года", – сообщил Жетыбаев.
Прямые перелеты на Кипр
Кроме того, со 2 июня авиакомпания планирует начать выполнение прямых рейсов по маршруту Астана – Ларнака. Полеты будут осуществляться дважды в неделю.
Также с 4 июня стартуют прямые рейсы по направлению Алматы – Ларнака. Частота полетов составит два рейса в неделю.
Что даст запуск новых маршрутов
В МИД отметили, что открытие новых авиасообщений будет способствовать дальнейшему укреплению торгово-экономических, инвестиционных, туристических и гуманитарных связей между странами.
Кроме того, запуск рейсов создаст дополнительные пропускные возможности и будет способствовать развитию делового сотрудничества.
